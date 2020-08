Pelo menos 100 pessoas morreram em inundações no Afeganistão

As inundações no Afeganistão já fizeram pelo menos cem mortos e dezenas de feridos.

As autoridades temem que o número de vítimas aumente, à medida que prosseguem as operações de resgate e a capital do país foi a cidade mais atingida.

Social Media

"De acordo com os nossos últimos números, 100 pessoas morreram, cerca de 100 ficaram feridas e perto de 500 casas foram destruídas nas enchentes da Charikar", afirmou o Ministério de Gestão de Desastres, em comunicado.Um anterior balanço apontava para 72 vítimas mortais.

Segundo as agências internacionais, em Charikar, capital da província de Parwan, a cerca de 60 quilómetros da capital afegã Cabul, as ruas estão cobertas de pedras e de lama e várias equipas estão no terreno à procura de vítimas e de sobreviventes.

Social Media

De acordo com as autoridades, mais de 500 casas ficaram destruídas com a força da água e da lama.

"As nossas equipas de resgate e de resposta estão a trabalhar duramente e continuam a recuperar corpos, a limpar estradas bloqueadas, a procurar pessoas dadas como desaparecidas e a prestar assistência de emergência aos afetados", afirmou, por sua vez, o vice-porta-voz do governador de Parwan, Rahmatullah Haidari, em declarações à agência espanhola EFE.

O mesmo representante indicou que o número total de desaparecidos ainda não está apurado.

"Estamos a mobilizar todos os nossos recursos disponíveis para resgatar as pessoas retidas, retirar os corpos, abrir estradas, prestar os primeiros socorros (...) e entregar bens comestíveis e não comestíveis aos afetados", avançou, por seu lado, o porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres, Ahmad Tamim Azimi.

O Afeganistão regista frequentemente catástrofes relacionadas com as condições meteorológicas que provocam muitas vítimas, como foi o caso dos deslizamentos de terra ocorridos em maio de 2014, que mataram 2.000 pessoas.