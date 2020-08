Sobe para 17 o número de golfinhos mortos na Ilha Maurícia. Outros 10 encontrados em mau estado

Pelo menos 17 golfinhos foram encontrados sem vida, na ilha Maurícia, perto do local do derrame de petróleo de um navio japonês, há cerca de um mês.

Apresentavam ferimentos e sangue junto às mandíbulas. No entanto, o Governo garante que não tinham vestígios de petróleo derramado.

As autoridades estão a determinar as causas da morte. Os ambientalistas acreditam que se deve ao derrame de petróleo.

Outros golfinhos foram encontrados com vida, mas em mau estado, com sinais de cansaço.

O aparecimento dos golfinhos acontece um dia depois da proa do navio japonês, encalhado ao largo da Ilha Maurícia há cerca de um mês, ter sido afundada no Oceano Índico, a mais de 3 mil metros de profundidade. A operação foi condenada pelos ambientalistas da organização não governamental Greenpeace, que alegam colocar em risco a biodiversidade. Os peritos apontam para um desastre ambiental sem predecentes.

O capitão do navio na origem do desastro ambiental e outro membro da tripulação foram detidos. Estão acusados de não cumprirem as regras de segurança marítima.