Força Aérea turca interceta caças gregos no sudoeste do Chipre

A Força Aérea da Turquia intercetou seis caças da Grécia que tinham descolado de Creta a sudoeste do Chipre, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Defesa de Ancara.

De acordo com um comunicado divulgado pela tutela, citado pela agência espanhola Efe, o incidente ocorreu na quinta-feira, na região do Mediterrâneo Oriental, reclamado pela Turquia como Zona Económica Exclusiva (ZEE).

"A Força Aérea turca detetou seis caças F-16 que tinham descolado da ilha de Creta [na Grécia] e que se dirigiam" para a região cipriota sob alçada grega, explicou o Ministério da Defesa.

Os caças "F-16 pertencentes à Força Aérea turca intercetaram este tráfico militar no sudoeste do Chipre", acrescenta o comunicado, confirmando que as aeronaves gregas foram intercetadas para "proteger os direitos e interesses" da Turquia.

As tensões entre a Grécia e a Turquia escalaram depois de a União Europeia ter considerado que as perfurações marinhas feitas por Ancara são ilegais, por decorrerem em zonas que não compreendem o território turco.

Na sexta-feira, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, exigiu que a Turquia se abstivesse de "ações unilaterais" no Mediterrâneo, dadas as tensões com Grécia e Chipre, anunciando a aplicação de sanções, inicialmente dirigidas a indivíduos, mas que poderão ser reforçadas, no final de uma reunião informal com os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, em Berlim.

Em causa estão limitações como congelamento de bens e proibição de viajar.

As sanções da UE a Ancara poderão no entanto não ficar por aqui, o que estará em discussão na reunião dos chefes de Governo e de Estado da União de final de setembro.

As tensões entre os países europeus -- nomeadamente Grécia e Chipre -- e a Turquia esteve em destaque na reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que decorreu entre quinta e sexta-feira em Berlim, e na qual Portugal esteve representado pelo ministro Augusto Santos Silva.

A Alemanha, que assegura neste segundo semestre do ano a presidência rotativa da União Europeia, envolveu-se em esforços de mediação para tentar apaziguar as tensões entre Chipre, Grécia e Turquia depois de Ancara ter decidido unilateralmente fazer prospeções de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, desencadeando uma crise regional.

No caso da Grécia, tem-se verificado uma escalada da tensão no Mediterrâneo Oriental pela presença -- numa zona reclamada por Atenas -- de embarcações turcas de prospeção escoltadas por fragatas da Marinha de Guerra da Turquia.

As operações turcas começaram dias depois de a Grécia e o Egito terem assinado um acordo de delimitação das Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), não reconhecido pela Turquia.

Já relativamente ao Chipre, a Turquia reivindica parte da ZEE da ilha e tem realizado operações de perfuração, insistindo que está a proteger os seus interesses e os dos cipriotas turcos nos recursos naturais da região.