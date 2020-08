Marinha russa anuncia que está a realizar manobras de guerra importantes perto do Alasca

POOL New

A Marinha russa realiza manobras de guerra perto do Alasca envolvendo dezenas de navios e aviões, disseram hoje os militares, sobre os maiores exercícios na zona desde os tempos soviéticos.

O comandante em chefe da Marinha, almirante Nikolai Yevmenov, disse que mais de 50 navios de guerra e cerca de 40 aviões participam nos exercícios no mar de Bering, que incluíram o lançamento de mísseis.

"Estamos a realizar pela primeira vez aqui exercícios desta envergadura", indicou Yevmenov numa nota divulgada pelo Ministério da Defesa russo, salientando que as manobras são parte dos esforços da Rússia para aumentar a sua presença na região do Ártico e proteger os seus recursos.

Os militares russos têm reconstruído e alargado várias instalações na região polar nos últimos anos, reformando pistas e reforçando a defesa aérea.

A Rússia tem como prioridade o aumento da sua presença militar na região do Ártico, que se crê conter até um quarto do petróleo e gás do mundo, ainda não descoberto.

O Presidente russo, Vladimir Putin, citou estimativas que apontam para que o valor das riquezas minerais do Ártico ascenda a 30 biliões de dólares (25,2 biliões de euros).