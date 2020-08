O sorriso de Melania Trump a Ivanka que está a dar que falar 

Um momento da campanha presidencial de Donald Trump na Casa Branca está a ser replicado a grande velocidade nas redes sociais.

As câmaras registaram a interação entre o olhar de Melania Trump, mulher do candidato pelo Partido Republicano e atual Presidente dos Estados Unidos, e a filha de Trump, Ivanka, que foi também nomeada conselheira presidencial.

Num evento de campanha que está a ser criticado por utilizar a Casa Branca como cenário, a primeira-dama muda rapidamente de expressão após a passagem da enteada, no que está a ser lido como uma manifestação da inimizade entre ambas.

Convenção republicana termina com ataques a Joe Biden e garantias de uma vacina "eficaz já este ano"

A convenção republicana terminou esta quinta-feira com o discurso de Donald Trump. O Presidente falou num ambiente tão familiar quanto controverso.

Apesar da tradição e regulamentação para não se usar a Casa Branca para eventos puramente políticos, um enorme palco foi montado no relvado à frente da mansão executiva.

O Presidente norte-americano garantiu que os Estados Unidos vão ter uma vacina para a Covid-19 "segura e eficaz já este ano". Mas o principal alvo de Trump foi Joe Biden.

Atrás do adversário nas sondagens, o discurso centrou-se no currículo do ex-vice-presidente, questionando o seu amor pelo país.

Trump apresentou-se como a última barreira para proteger o estilo de vida norte-americano, cercado pelas forças radicais lideradas por Joe Biden, sustentou, apesar de o rival democrata ser habitualmente definido pelos analistas políticos como um moderado.

"Joe Biden não é o salvador da essência da América. É o destruidor dos empregos da América. Se tiver oportunidade será o destruidor da grandeza da América."

Melania Trump foi a estrela da segunda noite da Convenção Republicana

No jardim da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos assistiu ao discurso de Melania Trump aos delegados da Convenção Republicana. A primeira-dama apelou ao voto no marido, como fizeram também os dois filhos de Trump e o chefe da diplomacia de Washington.

A intervenção de Mike Pompeo foi criticada por violar o código de um governante em funções.

A campanha republicana organizou ainda dois momentos mediáticos para reforçar o peso da candidatura.

No primeiro, Trump amnistia um assaltante de bancos que se converteu à caridade. Na segunda cerimónia, entrega os documentos oficiais a cinco imigrantes e elogia os novos cidadãos dos Estados Unidos.