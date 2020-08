Partido confirma demissão do primeiro-ministro japonês por razões de saúde

Um membro do partido japonês no poder confirmou esta sexta-feira que o primeiro-ministro Shinzo Abe vai renunciar ao cargo, por razões de saúde, uma notícia que tinha sido avançada pelos 'media' nipónicos.

Hiroshige Seko, secretário-geral do Partido Liberal Democrata na câmara alta do Parlamento japonês, confirmou que Abe disse a responsáveis do partido que vai apresentar a demissão do cargo de primeiro-ministro.

Shinzo Abe deverá fazer o anúncio numa conferência de imprensa, agendada para as 17:00 locais (09:00 em Lisboa).

As preocupações sobre os problemas crónicos de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, para realizar exames não especificados.

O político conservador, de 65 anos, assumiu o cargo em 2012, embora anteriormente tenha dirigido o executivo japonês durante um breve mandato de um ano, que terminou em 2007, devido a uma patologia do sistema digestivo.