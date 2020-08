Raio mata nove crianças quando jogavam futebol no Uganda

Nove crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos foram mortas na noite de quinta-feira no Uganda enquanto jogavam futebol, vítimas de um relâmpago nos arredores da cidade de Arua (noroeste), segundo fontes oficiais.

Uma das crianças morreu instantaneamente, enquanto os outros morreram pouco depois de terem sido levados inconscientes para o hospital regional de referência em Arua, anunciaram hoje as autoridades e a Cruz Vermelha.

Segundo a porta-voz da polícia no noroeste do Uganda, Josephine Angucia, as crianças estavam a jogar futebol quando foram apanhadas por uma trovoada.

As autoridades locais disseram que três crianças que também estavam envolvidas nesse jogo tinham conseguido sobreviver e foram hospitalizadas num centro de saúde, mas não foram ainda divulgadas mais informações sobre o seu estado.

A Polícia de Arua está a investigar "o trágico acidente" e não pode, por isso, partilhar mais informações com a comunicação social, segundo Angucia, citada pela agência Efe.

Estes acidentes fatais são comuns no Uganda, onde as trovoadas são frequentes e muitas vezes imprevisíveis.

Em Junho de 2011, um relâmpago matou 18 crianças numa escola primária no noroeste do Uganda, perto da reserva de vida selvagem de Karuma.

O vice-ministro ugandês para a Prevenção de Catástrofes, Musa Ecweru, lamentou na altura que muitas escolas e centros de saúde não estivessem equipados com para-raios.