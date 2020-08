UE pede à Turquia que resolva a deterioração dos direitos humanos no país

A União Europeia (UE) pediu este sábado à Turquia que resolva a deterioração dos direitos humanos no país e as "graves deficiências do poder judicial".

O pedido de Bruxelas surge depois da morte da advogada Ebru Timtik após 238 em greve de fome por um "julgamento justo".

"O trágico resultado da sua luta por um julgamento justo ilustra dolorosamente a necessidade urgente das autoridades turcas abordarem de forma credível a situação dos direitos humanos no país, que se têm deteriorado gravemente nos anos recentes, assim como as graves deficiências detetadas no poder judicial", afirmou em comunicado o porta-voz do chefe da diplomacia comunitária, Josep Borrell.

Timtik foi condenada a 13 anos de prisão por pertencer a uma organização terrorista e é a quarta pessoa a morrer este ano no país devido a greve de fome, após dois músicos da banda Grup Yorum, que exigiam a libertação de sete membros do grupo, e de Mustafa Koçak, que pedia também um "julgamento justo".

Josep Borrel acrescentou que a Turquia "precisa de demonstrar de forma urgente progressos concretos no Estado de Direito e das liberdades fundamentais".

Afirmou também que a UE está "profundamente entristecida" pela morte de Timtik e transmitiu as suas condolências às famílias das quatro pessoas que morreram na Turquia este ano devido a greve de fome.

No julgamento polémico, a defesa criticou a falta de acesso às provas e que o tribunal tenha aceitado testemunhos anónimos.

A mulher, que iniciou a greve de fome no dia 0de janeiro, foi condenada juntamente com 17 advogados da Associação de Advogados Progressistas (ÇHD) a um total de 159 anos de prisão por vínculos com o grupo armado ultra marxista Partido Frente Revolucionário de Libertação do Povo (DHKP-C).