Mais de oito mil pessoas sob vigia em França para prevenir terrorismo

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse hoje que 8.132 pessoas estão registadas na base de dados para a prevenção da radicalização terrorista (FSPRT) em França.

Em visita à sede da Direção-Geral da Segurança Interna (DGSI), Darmanin sublinhou que a ameaça terrorista "continua extremamente elevada no território" francês.

"A ameaça representada por estes indivíduos adeptos do islão radical e sensíveis à propaganda, mas não necessariamente ligados a um grupo, representa um desafio crescente para os nossos serviços de informações, que seguem 8.132" pessoas, disse o governante.

"O risco terrorista de origem sunita continua a ser a principal ameaça que o nosso país enfrenta", precisou.

O ministro do Interior francês indicou que desde 2013 foram neutralizadas 61 tentativas de atentados, 32 delas desde 2017, recordando que no início do ano os serviços secretos frustraram um grande atentado.

Darmanin explicou que a prevenção nestes casos é uma tarefa difícil e delicada, que envolve analisar comportamentos suscetíveis de indicarem uma vontade de passar à ação, o que nem sempre é possível.

Estes indivíduos agem "de modo autónomo e às vezes repentino", acrescentou.

A deslocação do ministro à sede da DGSI em Levallois-Perret, nos arredores de Paris, foi aproveitada para se fazer um balanço da situação da ameaça terrorista no país, a dois dias de se iniciar o julgamento dos alegados cúmplices dos autores do atentado contra a revista satírica Charlie Hebdo, com 12 mortos.