Momento histórico. O primeiro voo oficial entre Telavive e os Emirados Árabes Unidos

Três horas e meia de voo entre Telavive e os Emirados Árabes Unidos começaram aparentemente a mudar a geopolítica do Medio Oriente.

A Arábia Saudita permitiu a passagem do avião da companhia aérea israelita no seu espaço aéreo, no voo para Abu Dabi.

Nas reações, Jarred Kushner, genro e assessor de Donald Trump, neto de sobreviventes do Holocausto, disse que espera que mais países árabes do Golfo e também os palestinianos se unam no esforço de pacificação na região.

A reportagem é de Henrique Cymmerman, correspondente da SIC no Médio Oriente.