Rússia responde à Eslováquia e expulsa três diplomatas de Moscovo

A Rússia expulsou três diplomatas eslovacos como "medida de reciprocidade" após a expulsão de três diplomatas russos pela Eslováquia, terceira decisão do género numa semana e sinal das tensões entre Moscovo e os países europeus.

A decisão russa foi comunicada ao embaixador eslovaco em Moscovo, convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo um comunicado da diplomacia da Rússia.

"A Rússia, com base no princípio da reciprocidade, tomou a decisão de expulsar do território três colaboradores diplomáticos da embaixada eslovaca em Moscovo", indicou o ministério.