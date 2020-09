A lenda é real. Belgas encontram coração dentro de uma fonte

O coração do primeiro autarca de Verviers, uma cidade no leste da Bélgica, estava lacrado numa jarra com álcool dentro de um pequeno caixão de zinco e foi encontrado na fonte erguida em sua homenagem, a Place Verte.

A lenda dizia que o coração de Pierre David estava na fonte e, durante a renovação do monumento, no dia 20 de agosto, o órgão foi, de facto, lá encontrado.

Na urna do autarca podia ler-se:

"O coração de Pierre David foi solenemente colocado no monumento a 25 de junho de 1883".

O vereador de Verviers para Obras Públicas, Maxime Degey, disse que "a lenda urbana tornou-se realidade: uma urna estava na parte superior da fonte, bem perto do busto de Pierre David, atrás de uma pedra que removemos durante a renovação da fonte".

O caixão encontrado pelos construtores estava "em condições realmente impecáveis".

O autarca Pierre David morreu em 1839, mas a fonte com o seu nome só foi inaugurada em 1883.