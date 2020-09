Papa regressa às audiências com fiéis e apela à paz no Líbano 

O Papa regressou esta quarta-feira às audiências com fiéis no Vaticano, pela primeira vez seis meses.

No encontro, estiveram presentes cerca de 500 pessoas com máscara.

O chefe apelou à paz e ao diálogo no Líbano e anunciou que sexta-feira será o dia internacional de oração e jejum pelo país que ainda se está a recuperar das explosões do mês passado.

"Depois das repetidas tragédias conhecidas pelo povo do Líbano, ganhamos consciência do grande perigo que ameaça a própria existência do país."