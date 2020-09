Manifestantes em confrontos com as autoridades na Bulgária 

Manifestantes e autoridades envolveram-se em confrontos esta quarta-feira à noite, na Bulgária, durante um protesto contra o Governo.

Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas de Sófia para exigir o afastamento do primeiro-ministro e do procurador-geral, que acusam de corrupção.

Na manifestação, os manifestantes cercaram o Parlamento e atiraram pedras, garrafas, ovos e lixo contra a polícia, que disparou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Várias pessoas foram detidas e dezenas ficaram feridas.

O chefe de Governo recusa demitir-se e garante que vai manter-se no cargo até ao final do mandato, em março do próximo ano.

As manifestações no país duram há dois meses e já levaram o Presidente búlgaro reagir. Esta quinta-feira, Rumen Radev apelou ao Governo para apresentar demissão, defendendo que esta é a única solução para o país sair da crise política.