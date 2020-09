Mãe é a principal suspeita da morte de 5 irmãos na Alemanha

Cinco crianças foram encontradas mortas em casa, esta quinta-feira, na cidade alemã de Solingen, no oeste do país.

A denúncia foi feita por telefone pela avó materna, que vive a 60 quilómetros do apartamento onde as crianças foram encontradas mortas.

As crianças, 3 meninas e 2 rapazes, tinham entre 1 e 8 anos. De acordo com a imprensa alemã, há suspeitas de que morreram com um overdose de medicamentos. No entanto, a polícia ainda não confirmou essa informação. A mãe é a principal suspeita.

A mulher de 27 anos tentou suicidar-se na mesma tarde em que a polícia encontrou os corpos, ao atirar-se para debaixo de um comboio, num estação ferroviária a cerca de 30 quilómetros de casa. Estava acompanhada pelo filho mais velho, de 11 anos. Está hospitalizada com ferimentos graves, sob proteção policial.

O caso está a ser investigado pela polícia, que espera pela recuperação da mulher para a poder interrogar.