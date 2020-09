O momento em que uma mulher decide passear na asa de um avião

O insólito aconteceu em Antália, na Turquia, num voo que tinha como destino final Kiev, a capital da Ucrânia. O momento foi registado em vídeo por alguns trabalhadores.

Um problema técnico atrasou a descolagem do voo, onde seguia a mulher com o marido e os filhos, avança a CNN.

De acordo com testemunhas, a passageira cuja identifição não foi revelada queixou-se do calor no avião e, por isso, decidiu abrir uma das portas de emergência localizada numa das asas da aeronave.

Nas imagens é possível ver a mulher a andar sobre a asa e a entrar no avião após ter sido chamada pela tripulação.

O passeio não autorizado na asa do avião fez com que fosse proibida de viajar em qualquer voo da companhia aérea Ukraine International Airlines.

Segundo uma nota da companhia aérea, os seguranças do aeroporto e a polícia foram ao local, acompanhados por médicos, que determinaram que a mulher "não estava sob efeito de álcool e/ou drogas".

A companhia aérea ucraniana criticou a passageira por dar um mau "exemplo", referindo que pode ainda ser sujeita a uma multa.