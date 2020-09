Protestos em Israel. Manifestantes pedem renúncia de Netanyahu

Milhares de israelitas reúnem-se, neste momento, em frente à residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém.

Eles pedem a renúncia de Benjamin Netanyahu, que está a ser julgado por acusações de corrupção. Além disso, as dificuldades do governo em lidar com a crise do coronavírus também alimentaram as manifestações que já acontecem há mais de três meses.

O número de mortos em Israel já ultrapassa de mil e o país está a planear um novo confinamento.

A polícia confirmou pelo menos cinco prisões. Por enquanto, não há informações de feridos.