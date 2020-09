O Governo de Senegal ativou um plano de ajuda de emergência depois de chuvas intensas durante terem causado inundações generalizadas no país.

Segundo as autoridades, a quantidade de chuva que caiu no sábado foi maior que o costume para três meses.

Até agora, pelo menos uma pessoa foi dada como desaparecida na região central de Kaolack.

De acordo com as previsões da agência meteorológica do Senegal, mais tempestades e chuvas são esperadas para os próximos dias em quase todo o país.