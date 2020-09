Milhares de pessoas protestam em Montenegro devido ao resultado das eleições

Milhares de pessoas participaram de uma manifestação em Montenegro, após os resultados das eleições que podem resultar na deposição do Partido Socialista Democrático do poder.

Os partidos de oposição já declararam vitória e anunciaram uma coligação que poderia tirar o DPS do poder, que governa o país desde os anos 1990.

O DPS obteve a maioria dos votos na votação de domingo passado, cerca de 35%, de acordo com resultados oficiais preliminares.

No entanto, uma coligação de três grupos de oposição disse ter reunido apoio suficiente para formar o próximo Governo.

A principal aliança pró-sérvia e pró-Rússia, 'Pelo futuro de Montenegro', venceu com quase 33%, de acordo com as autoridades eleitorais estaduais.