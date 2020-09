Polícia descarta terrorismo no esfaqueamento que fez um morto em Birmingham

Pelo menos uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas com gravidade num esfaqueamento múltiplo na cidade inglesa de Birmingham, numa zona de diversão noturna, na noite deste sábado para domingo. As autoridades britânicas estão à procura do suspeito.

Outras cinco pessoas terão ficado feridas no incidente que a polícia descreve como “grave”.

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros diz que nada indica que se trate de um ato terrorista.

O QUE JÁ SE SABE

Ainda não se conhece o motivo que terá originado os esfaqueamentos, mas a polícia descarta o envolvimento de gangues ou de um "crime de ódio", esclarecendo que parece ter sido um "ataque aleatório".

O alerta para o esfaqueamento de uma pessoa foi dado por volta da meia-noite. Pouco depois foram relatados outros ataques semelhantes.

As autoridades continuam no local e pedem à população que se mantenha alerta.