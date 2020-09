Várias pessoas foram esfaqueadas na noite de sábado para domingo no centro de Birmingham, em Inglaterra. As autoridades não avançam com o número de feridos.

Desconhece-se, para já, a causa do ataque. A polícia fala apenas num grande incidente.

Inicialmente foi dado um alerta para o esfaqueamento de uma pessoa, já depois da meia-noite. Pouco depois foram relatados outros ataques com arma branca.

As autoridades continuam a pedir à população que se mantenha calma, vigilante e longe da zona.