Incêndios na Califórnia. Cinco condados em estado de emergência 

O governador da Califórnia declarou este domingo o estado de emergência em cinco condados, os mais afetados pelos incêndios florestais que atingem o estado norte-americano desde 15 de agosto.

As chamas devastaram mais de 1,6 milhões de hectares de floresta e obrigaram milhares de pessoas a sair de casa por precaução.

Este domingo, mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas por helicópteros da força aérea quando uma estância turística ficou subitamente ameaçada pelas chamas.

A vaga de calor sem precedentes no sul da Califórnia, com temperaturas que em muitas áreas ultrapassam os 45 graus, é apontada como uma das causas para os mais de mil incêndios registados desde 15 de agosto, mas de acordo com as autoridades, o maior foco foi provocado por fogo de artifício lançado numa festa particular.