Polícias de Rochester passam à reforma depois da morte por asfixia de afro-americano

Os líderes da polícia em Rochester, Nova Iorque, anunciaram na terça-feira que se vão reformar depois de protestos noturnos suscitados pela morte, por sufocação, do cidadão afro-americano Daniel Prude.

O chefe da polícia La'Ron Singletary e o seu vice Joseph M. Morabito confirmaram as suas passagens à reforma em declarações divulgadas por correio eletrónico.

A presidente da autarquia local, Lovely Warren, afirmou aos membros do Conselho da Cidade, durante uma reunião virtual, que acredita que toda a estrutura de comando se retire.

Os anúncios repentinos foram feitos mais de cinco meses depois do óbito de Prude, de 41 anos, que morreu dias depois de um confronto com a polícia em 23 de março na terceira maior cidade do Estado de Nova Iorque.

Desde a divulgação de um vídeo, na passada quarta-feira, com as imagens do confronto, que tem havido protestos todos as noites.

A família de Prude apresentou uma queixa federal na terça-feira, com a alegação que o departamento policial procurou encobrir a verdadeira natureza da morte de Prude.

Agentes da polícia encontraram Prude a correr nu na rua em março, algemaram-no a colocaram-no um capuz na cabeça para o impedir de cuspir, depois subjugaram-no durante dois minutos até que deixou de respirar. Prude morreu uma semana depois de ter sido levado para o suporte de vida.