Eleições nos EUA. Trump diz estar preparado para usar dinheiro pessoal na campanha

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta terça-feira que está preparado para injetar dinheiro pessoal na sua campanha, se tal for necessário na reta final das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

Joe Biden recolheu mais apoios financeiros do que o recandidato republicano e leva também vantagem na maioria das sondagens.

Já antes, o Presidente tinha defendido um forte investimento na campanha, durante a primavera e durante o verão.

"A minha equipa de campanha gastou muito dinheiro no início, para combater as histórias e as notícias falsas sobre a forma como estamos a gerir o vírus chinês", justificou Donald Trump, referindo-se ao facto de as sondagens indicarem que a maioria dos norte-americanos não estar satisfeita com a gestão da pandemia de covid-19 pelo Governo.