Considerada a maior exposição de abóboras do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, o Krewelshof Eifel local iniciou oficialmente a temporada de abóboras deste ano a 30 de agosto de 2020.

Com mais de 100.000 abóboras no terreno, foram feitas várias esculturas sob o tema "Eifelix e os Romanos", com figuras como as de Asterix e Obelix e de vários romanos na Roma Antiga.