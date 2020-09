Noor da Jordânia foi a quarta mulher do Rei Hussein e a luz do monarca nas crises que enfrentou, do cancro às lutas políticas e à tensão no Médio Oriente.

Juntos uniram rivais, conquistaram um lugar especial no coração dos jordânos e um reinado sem precedentes. Ele foi o mais popular e ocidental dos líderes árabes, e ela a jovem do ocidente tornada rainha do Oriente.

