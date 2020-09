Queda de neve em pleno verão. Temperaturas caem mais de 30 graus no Colorado de um dia para o outro

O verão foi "interrompido" no estado do Colorado, nos Estados Unidos. A população da zona, onde se tem registado cerca de 30 graus, foi surpreendida pela queda de neve na terça-feira.

O fenómeno teve origem numa poderosa onda de ar frio vinda do Canadá, que trouxe neve e vento forte a vários estados norte-americanos. Em Denver, capital do estado, a temperatura caiu de 33ºC para 0ºC.

Jim Urquhart

Os serviços meteorológicos locais alertaram para a possibilidade de queda de ramos, que se podem quebrar com o peso da neve. Houve ainda registo de várias estradas cortadas e de falta de energia em milhares de casas.

Porém, a queda da temperatura está a ajudar a controlar os incêndios florestais no Colorado e Montana, que se multiplicam quando o tempo está quente e ventoso.

Jim Urquhart

Algumas localidades do Colorado já têm lidado com a queda abrupta da temperatura desde o início do mês. O gerente de uma loja disse que o negócio está movimentado, porque as pessoas estão a procurar roupa de inverno.

O Serviço Meteorológico Nacional registou, desde 1872, outros seis dias em que a temperatura desceu mais de 30ºC em 24 horas, mas todos durante o inverno.