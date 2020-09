Sismo de magnitude 5,3 registado nas ilhas indonésias de Talaud

Um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter atingiu esta madrugada as ilhas de Talaud, no nordeste da Indonésia, sem que as autoridades tenham emitido alerta de tsunami ou registado de vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que mede a atividade sísmica em todo o mundo, registou o terramoto às 04:41 de Lisboa, situando o epicentro a 197 quilómetros a sudeste de Sarangani, no sul da ilha filipina de Mindanao, e a 35 quilómetros de profundidade.

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados anualmente cerca de sete mil sismos, a maioria deles moderados.