A destruição causada pelos incêndios nos Estados Unidos vista a partir do céu

Pelo menos 24 pessoas morreram nos incêndios de grande dimensão que atingem a costa oeste dos Estados Unidos. No Oregon, meio milhão de pessoas tiveram de deixar as suas casas.

"Cerca de 500 mil residentes do Oregon foram retirados e esse número continua a crescer", informaram na quinta-feira as autoridades, em comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os fogos florestais estendem-se por 365 mil hectares, "um recorde" no Oregon, segundo a nota. Os bombeiros combatem 37 incêndios em simultâneo naquele estado, de acordo com o Gabinete de Gestão de Emergência do Oregon.

O número de pessoas forçadas a deixar as suas casas representa mais de 10% dos cerca de 4,2 milhões de habitantes naquele estado.

Na Califórnia, o fogo já deixou mais de 64 mil pessoas desalojadas e já devastou uma área superior a 10 mil quilómetros quadrados.