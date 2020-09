A luta pela sobrevivência. "Estamos há três dias sem comer, sem beber"

Mais de 12 mil pessoas que estavam abrigados em Moria e arredores ficaram sem abrigo, após dois grandes incêndios, na terça e quarta-feira à noite, que as autoridades gregas dizem que foram deliberadamente provocados por alguns dos residentes dos campos de refugiados.

Os refugiados manifestaram-se esta sexta-feira, porque estão a dormir ao relento há duas ou três noites, arranjando cobertores para se abrigarem do frio da noite.

"Estamos há três dias sem comer, sem beber. Estamos em condições muito difíceis", disse Freddy Mussamba, um dos refugiados dos campos que arderam esta semana.

A instalação deste primeiro campo provisório para os recolher está a ser realizada no meio de um forte dispositivo de segurança, composto por esquadrões de polícia antimotim que chegaram esta manhã do continente.Helicópteros dos bombeiros trouxeram o material por via aérea, devido aos bloqueios que a população local tem instalado nas estradas há dois dias, para impedir a construção de um novo campo.

Incêndio em campo de refugiados na Grécia. Atenas pede que UE passe das palavras aos atos

A Grécia pede à Europa que passe das palavras aos atos. O apelo surge perante a necessidade urgente de realojar os 13 mil migrantes que ficaram sem teto depois do incêndio que destruiu o maior campo de refugiados da Europa.

Dez países da UE recebem 400 crianças do campo de refugiados de Lesbos

Dez países da União Europeia vão receber cerca de 400 migrantes menores desacompanhados, retirados da ilha grega de Lesbos após os incêndios que destruíram o campo de Moria, anunciou hoje o ministro alemão do Interior.

"Os nossos contactos com Estados-membros da União Europeia levaram 10 países a participarem no acolhimento" desses 400 menores, disse Horst Seehofer, numa conferência de imprensa em que participou também a vice-presidente da Comissão Europeia, a grega Margaritis Schinas.

Segundo o ministro, a Alemanha e a França vão recolher entre 100 e 150 crianças cada um.

"Estamos a falar com outros parceiros europeus para especificar números, mas partimos do princípio de que nos corresponderá receber o grosso desse grupo", acrescentou.

Milhares de refugiados do campo grego de Moria expostos ao mau tempo após incêndio

Milhares de refugiados do campo de Moria ficaram expostos ao mau tempo que se fez sentir na Grécia, à espera de transferência das instalações destruídas pelo incêndio de quarta-feira.

Muitas pessoas foram colocadas provisoriamente em tendas precárias depois de o fogo ter destruído os locais onde viviam e aguardam novas instalações, na ilha de Lesbos.

Muitas famílias têm vindo a pernoitar nas estradas que rodeiam o campo.