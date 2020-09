Fogos na Terra e o interior de um cometa: as melhores imagens da semana a partir do espaço

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 30 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê".

A missão Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.

A missão Rosetta e o seu robô Philae

A 12 de novembro de 2014, a Agência Espacial Europeia (ESA) consegue colocar um pequeno robô num cometa pela primeira vez. A sonda Rosetta lança o módulo Philae para o 67P/Churyumov-Gerasimenko, a mais de 500 milhões de km da Terra.

Tal como é o projeto do Hubble, a ESA e a NASA têm em curso vários outros projetos e missões espaciais em conjunto, como é o caso da sonda Solar Orbiter.

Outro projeto da Agência Espacial Europeia, mas em colaboração com as autoridades espaciais russas, a Roscosmos, é a missão ExoMars. Um projeto com duas fases em que a primeira já está a decorrer desde março de 2016 e a segunda fase tem lançamento previsto para 2022. Tem como objetivo trazer para a terra as amostras de solo e de rochas recolhidas pelo robô-cientista Perseverance, lançado para Marte a 28 de julho e com chegada prevista para fevereiro de 2021.