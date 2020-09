Registadas explosões na Jordânia. Depósito de armamento terá sido a origem

Na Jordânia há registo de explosões, na noite desta quinta-feira, a leste da cidade de Zarqa, perto da capital.

Uma série de grandes explosões atingiu uma base do exército. A informação já foi confirmada por um porta-voz do Governo da Jordânia, que avançou que ocorreram num depósito de armamento.

Um curto-circuito está a ser apontado como causa.

"As primeiras investigações indicam que a explosão foi causada por um curto-circuito em depósitos de armamento do exército numa zona isolada, desabitada e com videovigilância", disse Amjad Adailah, porta-voz do Governo.