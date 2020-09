Chuvas em Cabo Verde. Criança morre afogada em inundação 

Um bebé de seis meses morreu afogado, em Cabo Verde, devido às chuvas que começaram esta madrugada na ilha de Santiago.

A chuva, acompanhada de relâmpagos e trovoadas, obrigou o Governo a convocar o gabinete de crise.

As inundações já fizeram estragos em casas e carros e o primeiro-ministro pediu à população para só sair de casa se houver necessidade.

Ao final da manhã várias ruas permaneciam intransitáveis, sobretudo nas zonas mais baixas da cidade, com centenas de populares a concentrarem-se no exterior, com estruturas e vias de comunicação em risco.

Segundo o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Renaldo Rodrigues, citado pela Lusa, numa das enxurradas morreu um bebé de seis meses, que se encontrava em casa com a mãe e um irmão.

Lusa

