Uma equipa internacional de investigadores descobriu um possível sinal de vida na atmosfera do planeta Vénus.

Trata-se da molécula fosfina, um gás que só pode ser encontrada em planetas terrestres como a Terra.

A SIC falou com Clara Sousa Silva, uma investigadora portuguesa do MIT nos Estados Unidos que faz parte da equipa internacional que junta ainda cientistas do Reino Unido e Japão.