Morreu o pai de Bill Gates. “Ele foi tudo o que tento ser”

Morreu na segunda-feira, aos 94 anos, William H. Gates Sr., o pai do fundador da Microsoft Bill Gates, responsável por liderar a atividade filantrópica do filho depois de se retirar da advocacia. A notícia da sua morte foi confirmada pela família.

No Instagram, Bill Gates revela que a perda do pai é “tremenda” para a família e para as vidas de “todos aqueles que tocou”, e recorda ainda a “longa e impactante vida” que levou.

“Nunca parei de aprender com a sua sabedoria, bondade e humildade. A Melinda [mulher de Bill Gates] e eu devemos-lhe muito pelo seu compromisso em servir a comunidade e o mundo”, escreveu.

William H. Gates Sr. foi copresidente da instituição filantrópica Fundação Bill e Melinda Gates, criada em 2000.

“Como já disse muitas vezes, o meu pai era o verdadeiro Bill Gates. Ele foi tudo o que eu tento ser”, concluiu.

O comunicado emitido pela família não revela a causa de morte do pai de Bill Gates, dizendo apenas que o seu estado de saúde vinha a declinar-se.