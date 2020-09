Governo austríaco corrige Trump e diz que os seus cidadãos não vivem em florestas

O Governo austríaco decidiu corrigir a afirmação do Presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou que as pessoas naquele país europeu vivem em "cidades da floresta".

Trump referiu recentemente a Áustria e outros países europeu como modelos exemplares de boa gestão florestal, com os quais os estados norte-americanos, como a Califórnia, a braços com violentos incêndios, deviam aprender.

A ministra da Agricultura da Áustria, Elisabeth Koestinger, decidiu responder a Trump, num artigo publicado esta quinta-feira no jornal britânico The Independent.

"Houve comentários sérios e humorísticos, nas redes sociais, sobre as 'árvores a explodir'. [Trump] referiu, também, que vivemos em 'cidades da floresta', que nunca se incendeiam", escreveu Koestinger. "Como austríacos, felizmente abençoados com um saudável sentido de humor, não ligamos muito a esses 'clichés'", disse a ministra. "Contudo, a gravidade dos eventos atuais torna as palavras de Trump mais preocupantes - afinal, neste momento, milhares de pessoas lutam contra os incêndios florestais, vivendo situações de vida ou de morte", explicou. "Na realidade, a Áustria é um país situado no coração da Europa, onde as pessoas não vivem na floresta, mas sim com a floresta e numa relação próxima e sustentável com o ambiente natural", escreveu a ministra no artigo divulgado esta quinta-feira. "Para que fique claro: Não, não temos nenhuma árvore a explodir na Áustria", enfatizou Koestinger, embora tenha confirmado a afirmação de Trump de que os austríacos "encontram uma maneira de dar às suas árvores o espaço de que precisam". "Isso não nos torna 'povos da floresta', mas mostra como é importante compreender o nosso meio ambiente e os nossos recursos naturais", concluiu a ministra austríaca.