Maior tubarão apanhado no Reino Unido? Pescador diz que sim, mas não o quis matar para confirmar

O britânico Rob Rennie acredita ter apanhado o maior tubarão alguma vez pescado no Reino Unido, mas decidiu libertá-lo por ser perigoso colocá-lo na embarcação e por não o querer matar. Ainda assim, pede que lhe seja concedido o recorde.

O momento foi filmado por uma das pessoas que seguia na embarcação com Rob. O tubarão anequim, com mais de três metros e um peso estimado entre os 360 e 500 quilos, nadava ao largo da costa do País de Gales, quando ficou preso no anzol da cana de pesca.

Apesar de não ter trazido o tubarão para terra, onde seria oficialmente pesado, Rob e os amigos acreditam que se trata do maior tubarão alguma vez pescado no Reino Unido. O último recorde remonta a 1971, com a pesca de um tubarão com cerca de 300 quilos.

O britânico espera que o título lhe possa ser concedido com base na confiança, explicando que se recusou a matar o animal como “faziam antigamente”, disse ao Daily Mail.