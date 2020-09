Trump acusado de mais um caso de agressão sexual por uma ex-modelo

O Presidente dos EUA, Donald Trump, foi hoje acusado de agressão sexual por uma ex-modelo, num episódio que alegadamente terá ocorrido num torneio de ténis, em 1997.



A ex-modelo Amy Dorris relatou ao jornal britânico The Guardian como o bilionário republicano supostamente a beijou e tocou sem o seu consentimento, durante o torneio de ténis dos EUA, em 1997.



Na mesma edição do The Guardian, os advogados do Presidente negaram veementemente as acusações, que surgem a apenas algumas semanas antes da eleição presidencial de 03 de novembro.



Segundo Amy Dorris, Donald Trump, que na época era um construtor imobiliário nova-iorquino, a teria abordado em 05 de setembro de 1997, em frente à casa de banho do seu camarote VIP no US Open.

"Ele enfiou a língua na minha garganta enquanto eu o empurrava. Nessa altura, o abraço ficou mais forte, as suas mãos passeavam pelo meu corpo, apalpando o meu rabo, os meus seios, as minhas costas... tudo", pormenorizou a ex-modelo, acrescentando que pediu para ele parar, mas sem sucesso, perante os avanços de Trump, que tinha 51 anos naquela data.

"Eu era uma prisioneira nos seus braços e não conseguia escapar", concluiu Dorris.

A jovem, que tinha 24 anos na altura dos factos, disse que sentiu "náuseas" e sentiu-se "menorizada".



Donald Trump já foi acusado de agressão ou assédio sexual por mais de uma dúzia de mulheres, incluindo a colunista E. Jean Carroll, que o acusa de estupro, em meados da década de 1990.

O Presidente negou todas essas acusações e, no caso de E. Jean Carroll, chegou mesmo a dizer que ela "não fazia o seu género".