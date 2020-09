Voo "para lado nenhum" esgota em 10 minutos

Um voo panorâmico de sete horas sobre as áreas de Outback e a Grande Barreira de Corais da Austrália esgotou em 10 minutos, segundo a Qantas Airways Ltd.

Esta é uma tendência crescente na Ásia de oferecer "voos para lado nenhum" que decolam e pousam no mesmo aeroporto.

As duras restrições nas fronteiras para manter o novo coronavírus sob controlo levaram a uma queda de 97,5% nas viagens internacionais na região, de acordo com a Association of Asia PacificAirlines.

Muitos passageiros deixaram de entrar em aviões e companhias aéreas, incluindo a Taiwan Airways Corp e a japonesa ANAHoldings Inc, que precisam de receitas e querem manter as licenças dos pilotos em dia e, por isso, oferecem voos turísticos especiais.

O voo da companhia Qantas num Boeing Co 787, normalmente usado para viagens internacionais de longa distância, vai voar a níveis baixos sobre Uluru, a Grande Barreira de Corais. Parte de Sidney e volta a pousar no mesmo aeroporto.

Os bilhetes custaram entre 485 e 2.334 euros, dependendo da classe, e estavam disponíveis 134 lugares.