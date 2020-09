Jovem esfaqueado em Madrid por pedir a outro para usar máscara

Um jovem de 23 anos está em estado grave depois de ter sido espancado e esfaqueado na noite de quarta-feira num bairro de Madrid, por três agressores, ao ter chamado a atenção de um deles por não estar a usar máscara dentro de uma loja, informaram as autoridades espanholas.

De acordo com o jornal El País, que cita fonte policial, o ataque terá ocorrido por volta das 22h15 (hora local) num estabelecimento de restauração no bairro de Valdezarza. A vítima, um cliente, terá alertado outro jovem que não estaria a cumprir a obrigatoriedade do uso de máscara.

Depois da altercação dentro da loja, o jovem que tinha sido alertado saiu do estabelecimento e ficou à espera da vítima no exterior, com outros dois homens, que agrediram a vítima e a esfaquearam várias vezes.

O jovem de 23 anos foi transportado para o hospital, onde está internado em estado grave. Na tarde do dia seguinte, quinta-feira, a polícia madrilena informou ter detido três jovens.