Bielorrússia. Polícia detém centenas em protesto de mulheres contra Lukashenko

A polícia de choque bielorrussa deteve este sábado centenas de pessoas, durante uma marcha de mulheres em Minsk contra o presidente Alexander Lukashenko, noticiou a agência France-Presse.

Cerca de duas mil mulheres participaram nesta marcha, agitando bandeiras brancas e vermelhas, da oposição.

Antes da manifestação, a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaia, que se exilou na Lituânia a seguir às eleições, elogiou as "mulheres corajosas da Bielorrússia", afirmando que se estão a manifestar "apesar de ameaças e pressões constantes".

Entre as mulheres detidas estava Nina Baguinskaya, de 73 anos, uma das ativistas mais conhecidas do movimento de protesto contra Alexander Lukashenko e que acabou por ser libertada.

Algumas pessoas ficaram feridas nos confrontos, tendo de ser atendidas em ambulâncias que se deslocaram ao local.

Bielorrússia palco de várias manifestações

A Bielorrússia tem sido palco de várias manifestações desde 9 de agosto, quando Alexander Lukashenko conquistou um sexto mandato presidencial, numas eleições consideradas fraudulentas pela oposição e parte da comunidade internacional.

Nos primeiros dias de protestos, a polícia deteve cerca de 7.000 pessoas e reprimiu centenas de forma musculada, suscitando protestos internacionais e ameaça de sanções.

Os Estados Unidos, a União Europeia e diversos países vizinhos da Bielorrússia rejeitaram a recente vitória eleitoral de Lukashenko e condenaram a repressão policial, exortando Minsk a estabelecer diálogo com a oposição.

Na sexta-feira, o Conselho de Direitos Humanos da Nações Unidas aprovou uma resolução que pede ao Governo da Bielorrússia para pôr fim à violência contra os manifestantes que contestam o resultado das eleições presidenciais.

A resolução, aprovada com 23 votos a favor, dois contra e 22 abstenções, apela às autoridades bielorrussas para "cessarem o uso excessivo da força contra manifestantes pacíficos, incluindo tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos", bem como ao fim das detenções arbitrárias por motivos políticos.

Svetlana Tikhanovskaia vai ser recebida na segunda-feira em Bruxelas para uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.

A opositora anunciou que está a preparar uma lista dos membros das forças de segurança do regime responsáveis pela violência e detenções arbitrárias, com vista a um possível processo no futuro.