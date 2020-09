EUA disponibilizam mais 348 milhões de dólares para assistência humanitária na Venezuela

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou este sábado a disponibilização de 348 milhões de dólares adicionais como "assistência humanitária" para responder à crise que a Venezuela está a viver.

"Esta assistência humanitária adicional dos Estados Unidos inclui um reforço não só para os mais de sete milhões de venezuelanos com necessidades graves dentro da Venezuela, mas também para os cinco milhões que procuraram refúgio em países da região, e para as comunidades generosas que os acolheram", disse Pompeo em comunicado citado pela agência espanhola Efe.

A mesma nota dá conta de que do valor total 348 milhões de dólares (mais de 293 milhões de euros), 142 milhões de dólares (119 milhões de euros) provêem do Gabinete de População, Refugiados e Migrações do Departamento de Estado, e 205 milhões de dólares (mais de 173 milhões de euros) são provenientes da Agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional.

Os Estados Unidos da América já totalizaram mais de 1,2 mil milhões de dólares (mais de mil milhões de euros) em assistência humanitária destinada à Venezuela desde 2017.