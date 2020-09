Assembleia Geral da ONU arranca esta terça-feira por videoconferência

Arranca esta terça-feira a Assembleia Geral das Nações Unidas, com um debate geral de apelo à cooperação internacional e reforço de parcerias no âmbito da pandemia de covid-19, no ano em que a ONU celebra 75 anos de existência.

Por causa da pandemia, os chefes de Estado e de Governo não vão estar presentes na sede em Nova Iorque, participando por videoconferência.

Alguns dos discursos mais esperados são os do Presidente norte-americano, Donald Trump, e do Presidente russo, Vladimir Putin, que raramente discursa perante as Nações Unidas, mas que este ano falará sobre questões económicas e militares, num momento de tensão com os Estados Unidos.

Na segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas apelou ao reforço da cooperação entre os Estados sem que isso suplante a soberania dos governos.

"Ninguém quer um Governo global, mas temos de trabalhar juntos para melhorar a governança mundial", disse Guterres.

