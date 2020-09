ONU pede diálogo entre China e EUA, mas Trump não dá tréguas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou esta terça-feira para que se evite uma segunda Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos.

Em resposta, o líder chinês garantiu resolver todos os conflitos com diálogo, mas Donald Trump voltou a criticar a China e pediu à ONU para sancionar o país. A partir da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos voltou a culpar a China pela pandemia.

O presidente chinês garantiu não ter intenções de participar numa Guerra Fria ou em qualquer guerra e garantiu resolver todas as disputas através do diálogo, contando com o apoio da ONU.