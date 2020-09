Mais um grupo de baleias encalhado na Tasmânia. Pelo menos 380 estão mortas

Subiu para 500 o número de baleias-piloto encalhadas na Tasmânia. As autoridades encontraram mais um grupo preso num banco de areia e pelo menos 380 estarão mortas, avança a France Press, citando fontes das equipas de resgate.

Do primeiro grupo encontrado de 270 baleias, pelo menos 90 morreram e 25 foram devolvidas ao alto-mar. O segundo grupo foi encontrado a poucos quilómetros do primeiro local.

Mais de 60 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de salvamento, incluindo pescadores locais e voluntários. Esta não é a primeira vez que um grupo de baleias fica preso nas praias da Austrália.

Os especialistas ainda não conseguiram perceber porque razão isto acontece. Consideram a possibilidade de as baleias chegarem à costa atraídas por sonares dos grandes navios ou através da desorientação ou erro do líder do grupo, que acaba por ser seguido pelos restantes.

As imagens aéreas