Há vários anos que toneladas de resíduos se acumulam no mar das Caraíbas, a norte das Honduras. Desta vez, deram à costa nas praias de Omoa.

As autoridades locais dizem que os resíduos, sobretudo plástico, foram transportados pelo rio Motagua, que atravessa parte da Guatemala.

Além do impacto ambiental, temem-se as consequências para a economia local, que depende muito do turismo.