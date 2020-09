Torre Eiffel evacuada devido a ameaça de bomba

A Torre Eiffel, em Paris, foi evacuada esta quarta-feira, confirmaram as autoridades francesas. De acordo com o The New York Times, o motivo resultou de um telefonema anónimo no qual foi feita uma ameaça de bomba, que teria sido colocada no monumento.

Charles Platiau

Um porta-voz da empresa que gere o monumento disse ao jornal americano que a evacuação foi uma medida de precaução.

A polícia de Paris confirmou que as autoridades isolaram a área que rodeia a Torre Eiffel e que estavam a verificar o local. Também formaram um cordão policial em torno do monumento.

Centenas de pessoas foram retiradas da torre.

Ainda não se sabe se a ameaça de bomba é verdadeira.

A Torre Eiffel, um ícone da capital francesa, é visitada por milhões de pessoas todos os anos. O monumento foi forçado a fechar durante meses no início da pandemia, mas foi reaberto gradualmente durante o verão.