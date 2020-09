Cerca de 345 mil preservativos usados foram limpos e vendidos como novos

A polícia do Vietname confiscou cerca de 345 mil preservativos usados que foram limpos e vendidos como novos, avançaram os meios de comunicação estatais.

As imagens transmitidas pela televisão estatal do Vietname (VTV) mostravam dezenas de sacos - que continham os contracetivos - espalhadas pelo chão de um armazém na província de Binh Duong, no sul do país.

A polícia disse que os sacos pesavam mais de 360 ​​quilos, o equivalente a 345 mil preservativos.

O dono do armazém disse que recebeu uma "contribuição mensal de preservativos usados ​​de uma pessoa desconhecida".

Uma mulher detida disse à polícia durante a apreensão que os contracetivos usados primeiro ​​foram fervidos em água, depois secos e remodelados antes de serem novamente embalados e revendidos, de acordo com a CNN.

A VTV disse que ainda não se sabe quantos preservativos reciclados já foram vendidos.

A mulher detida disse que recebeu 15 cêntimos por cada quilograma de preservativos reciclados que produziu.