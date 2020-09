Polícia expulsa à força passageiro de um comboio por não usar máscara

Agentes da polícia britânica foram filmados a expulsão um passageiro de um comboio que se recusava a usar máscara facial - para prevenir o novo coronavírus - em Londres.

As autoridades disseram várias vezes ao passageiro para colocar a máscara. Como tal não aconteceu, os agentes expulsaram o jovem do transporte, que se encontrava bastante movimentado.

A filmagem - que está a correr as redes sociais e que se acredita ter sido feita num comboio do London Overground - começa com um polícia a mandar um jovem passageiro colocar uma máscara facial. Caso contrário, as autoridades ameaçaram que o jovem correria o risco de ser expulso.

Depois de o aviso das autoridades, o jovem sem máscara responde:

"Vai ter de me arrastar".

Em seguida, é dada uma máscara ao passageiro e o agente reforça: "Ponham a máscara, parem de me irritar e espalhem-se. Não podem estar num grupo tão grande".

O passageiro é então ouvido a insultar o polícia, que se irrita com a situação e empurra o jovem no meio da multidão, levando para fora do comboio.

O vídeo começou a circular, na quarta-feira, nas redes sociais e dividiu as opiniões. Uns defendem as ações das autoridades, enquanto outros apoiam o passageiro.