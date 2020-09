Bolsonaro está internado num hospital de São Paulo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi internado esta sexta-feira de manhã no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, onde passará por uma cirurgia para retirar um cálculo na bexiga.

Numa breve nota, a assessora de comunicação do Governo brasileiro referiu que Jair Bolsonaro passará, nas próximas horas, "por um procedimento cirúrgico minimamente invasivo para a retirada de cálculo [pedra] da bexiga denominado cistolitotripsia endoscópica a laser, sob anestesia".

O procedimento é considerado simples, com duração prevista de até uma hora e meia, e Bolsonaro poderá, se não ocorrerem imprevistos, voltar a trabalhar na próxima semana.

É a sexta vez em dois anos que o chefe de Estado brasileiro realiza um procedimento cirúrgico. Destas, quatro intervenções estão relacionadas com o esfaqueamento de que Bolsonaro foi alvo durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

O ataque a Bolsonaro

Jair Bolsonaro, na altura candidato às eleições presidenciais brasileiras foi esfaqueado durante uma ação de campan.

No momento do ataque, o candidato estava a ser carregado aos ombros por apoiantes e foi imediatamente retirado do local e transportado para um hospital de Minas Gerais.

Bolsonaro era o candidato da extrema-direita brasileira e estava em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que decorreram em outubro de 2018.